SARONNO – Intervento ieri mattina nel centro storico di Saronno per una segnalazione legata alla presenza di fumo. Attorno alle 10 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino ha raggiunto corso Italia, nella zona di piazza Avis, dove sono stati avviati i primi accertamenti.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia locale, per supportare le operazioni e verificare la situazione. La presenza dei mezzi di soccorso, in un tratto pedonale particolarmente frequentato, non è passata inosservata.

In breve tempo il fumo si è disperso e non sono emerse criticità o situazioni di pericolo. Restano comunque in corso approfondimenti per chiarire l’origine della segnalazione. L’intervento si è concluso senza la necessità di chiudere il passaggio in corso Italia, con la normale circolazione pedonale che è proseguita durante le verifiche.