SARONNO – I ragazzi dell’istituto Itc Zappa al campo sportivo comunale “Nino della Bosca” di Malnate per partecipare alla corsa campestre in fase provinciale. La gara si è tenuta lo scorso giovedì 6 febbraio e ha visto la partecipazione degli alunni in base alla classifica della fase d’istituto, accompagnati da due insegnanti di scienze motorie. La fase competitiva del Trofeo Giada Marongiu che era anche la fase d’istituto della corsa campestre ed è stata a novembre.

Giada, mancata il primo agosto 2018 a causa di un tumore, frequentava l’indirizzo “Turismo” e, nonostante le pesanti cure che la indebolivano, non chiese mai di essere esonerata dalle ore di Scienze Motorie. Memori di questo, per fare in modo che tutti si rendessero conto dell’enorme fatica che questa scelta costava alla ragazza, dopo la sua scomparsa i suoi compagni di classe decisero di intitolare a lei la corsa campestre d’istituto. Nacque così il “Trofeo Giada Marongiu”, che quest’anno è giunto alla quinta edizione.

In totale si tratta di venti studenti, cinque per categoria: juniores maschili, juniores femminili, allievi maschili e allieve femminile. Mattia Basilico è arrivato terzo nella categoria allievi maschile. La squadra allievi maschili si è classificata terza, ma purtroppo solo le prime due classificate si aggiudicano un posto per le regionali.

“I ragazzi sono stati fantastici, puntuali e organizzati”, commenta la docente di scienza motorie e sportive, Monica Bianchi, “è stata una bellissima esperienza”.

Sul campo, presenti anche Katia Cattaneo, referente promozione di corretti stili di vita e sicurezza a scuola dell’ufficio scolastico regionale per la Lombardia, e Giuseppe Carcano, dirigente ufficio scolastico territoriale di Varese.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti