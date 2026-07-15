SARONNO – Chi pensa che l’estate sia solo sinonimo di vacanze e città svuotate si sbaglia, perché a Saronno la fede non va in vacanza e le chiese continuano a riempirsi. Anche nella prima domenica di luglio, una grande folla di fedeli e pellegrini ha partecipato con profonda commozione a “R-Estate con San Carlo Acutis a Saronno“, il ciclo di celebrazioni promosso dalla comunità pastorale Crocifisso Risorto per camminare insieme verso il primo anniversario della canonizzazione del giovane Santo.

La funzione si è svolta nella suggestiva cornice del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, un luogo profondamente legato alla memoria del Santo poiché custodisce la sua speciale “Cassetta della posta”, dove chiunque può lasciare una preghiera o un pensiero.

Il momento più toccante e intimo della giornata si è vissuto durante il santo rosario, iniziato alle 17.25 in concomitanza con l’esposizione solenne della reliquia: la madre di un ragazzo di nome Luca ha acceso un cero “per grazia ricevuta”, un gesto simbolico e colmo di gratitudine che ha unito l’intera assemblea in un caloroso momento di raccoglimento.

Successivamente, alle 18, è stata celebrata la santa messa, culminata con l’affidamento ad Acutis di tutte le intenzioni e i messaggi raccolti sia fisicamente nella cassetta postale del Santuario sia giunti digitalmente tramite l’indirizzo email dedicato.

Il cammino di preghiera e condivisione estiva nel quartiere e per tutta la città è però destinato a proseguire. La comunità pastorale ha infatti già annunciato il prossimo atteso appuntamento, che si terrà domenica 2 agosto in un’occasione dal forte valore spirituale, ovvero durante le celebrazioni per l’indulgenza del perdono d’Assisi.

(foto dalla pagina Facebook del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli)