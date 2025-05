SARONNO – Una giornata intensa e partecipata ha accompagnato il progetto di exit poll organizzato da ilSaronno insieme agli studenti dell’Itis Riva, con la collaborazione della Prefettura di Varese e di diverse associazioni locali. Ai cinque seggi cittadini sono stati allestiti gazebo dove elettori, studenti e volontari si sono ritrovati per portare avanti questa esperienza di educazione civica.

La direttrice de ilSaronno, Sara Giudici, ha espresso grande soddisfazione: “Sono davvero orgogliosa di tutti i partecipanti, dagli studenti entusiasti e preparati, ai genitori, ai volontari del Running Saronno, al Rotary club, all’associazione nazionale Carabinieri, ai corsisti Unitre e ai collaboratori de ilSaronno. Ognuno ha dato un contributo prezioso”.

La raccolta dei dati è avvenuta in modo anonimo, permettendo agli elettori di ripetere simbolicamente il proprio voto. Il materiale sarà ora elaborato dal team informatico, con il supporto dell’esperto Michele Pinto, per presentare i risultati online su ilSaronno dalle 15.02 di lunedì 26 maggio, accompagnati da grafici e una diretta speciale.

Non sono mancate critiche, ma l’entusiasmo ha avuto la meglio. “Gli elettori e i ragazzi – conclude Giudici – hanno dimostrato quanto Saronno sia una città capace di condividere e far crescere i propri giovani”.

Vuoi altre notizie sulla campagna elettorale?

Gossip, interviste, eventi e aggiornamenti in tempo reale: 👉 clicca qui per accedere alla sezione elettorale di ilSaronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09