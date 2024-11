SARONNO – Alla scuola primaria Rodari si è conclusa venerdì 22 novembre, “Libriamoci”- la settimana dedicata alla promozione della lettura, in particolare della lettura ad alta voce.

Da 10 anni la scuola propone diverse attività svincolate dai programmi disciplinari per avvicinare sempre di più i bambini ai libri. Anche quest’anno per esempio i bambini di classe prima sono stati accompagnati dagli alunni di classe quarta alla scoperta della biblioteca della scuola per conoscerne l’organizzazione ed il regolamento, per ascoltare i compagni grandi che leggono storie.

Le classi sono state ” aperte” ed i bambini hanno potuto cambiare aula e maestro/maestra alla ricerca di una storia curiosa da ascoltare.

Tra le novità di Libriamoci 2024 segnaliamo la collaborazione con la scuola del Fumetto di Milano: la Rodari ha accolto la fumettista Chiara Milano che ha affascinato i bambini portandoli nel mondo dei fumetti, raccontando loro la sua passione e mostrando alcuni segreti dei suoi disegni… dal vivo.

Insieme si è celebrato l’ingresso dei nuovi libri nella biblioteca scolastica che, grazie anche al progetto nazionale #ioleggoperche’,si arricchisce ogni anno di nuovi volumi per accontentare i gusti di tutti, grandi e piccoli, esperti o primi lettori. Il mondo del fumetto ha contaminato anche la matematica e dalla classe prima alla quinta gli alunni stanno collaborando alla costruzione del libro”Matematici a fumetti”: storie da leggere su Pitagora, Euclide, Leonardo da Vinci ed Archimede. A rendere la proposta più ricca si è aggiunta la partecipazione della scrittrice Pedretti Luisa che regalerà ai grandi della scuola un suo racconto leggendolo di persona.

