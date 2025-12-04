SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della Lega Lombarda di Saronno, relativo al pranzo di Natale tradizionale.

La Lega Lombarda di Saronno ha celebrato il tradizionale Pranzo di Natale, un appuntamento ormai sentito da amici, simpatizzanti e militanti, che anche quest’anno hanno riempito la sala in un clima di partecipazione, condivisione e confronto politico.

Tra i presenti molte figure istituzionali: il deputato della Repubblica Stefano Candiani, il consigliere regionale Emanuele Monti, il responsabile organizzativo regionale e membro del direttivo della Lega Lombarda Alessandro Fagioli, il segretario provinciale Andrea Cassani, il consigliere comunale Raffaele Fagioli, il presidente della commissione ambiente Carlo Pescatori, numerosi membri delle commissioni comunali come Lucia Castelli, Claudio Sala e Giuseppe Sala e il gruppo giovani leghisti. Una presenza che testimonia l’attenzione e la vicinanza della Lega al territorio.

Il pranzo è stato l’occasione per fare il punto sui due temi centrali che hanno guidato l’azione del movimento in questi anni: autonomia e sicurezza.

Si è ricordato come, dopo il referendum del 2017, il 2026 sarà finalmente l’anno in cui le Regioni che ne hanno fatto richiesta potranno ottenere una maggiore autonomia. Per la Lombardia questo significa poter gestire in modo più efficace risorse e competenze, soprattutto in ambito sanitario: assumere nuovi medici, ridurre le liste d’attesa, intervenire con maggior libertà sulle esigenze dei cittadini. Oggi, infatti, lo Stato impone vincoli che limitano la capacità della Regione di utilizzare i propri fondi in modo rapido e mirato.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della sicurezza, da sempre una priorità per la Lega. Il segretario cittadino Angelo Veronesi ha ricordato i risultati concreti ottenuti negli anni, a partire dal 2009, quando – grazie alla Lega al Governo, al ministro dell’Interno Roberto Maroni e all’impegno del senatore Luigi Peruzzotti – Saronno ottenne finalmente un presidio essenziale: la Polizia Ferroviaria. Un traguardo frutto di un lavoro politico serio, coerente e capace di produrre risultati davanti a problemi reali. «È così che si migliora la sicurezza, non con le parole», ha ricordato Veronesi.

Negli anni successivi, caratterizzati da governi di centrosinistra o tecnici, la sicurezza del territorio ha purtroppo subito un forte rallentamento: nessun potenziamento, nessuna visione, nessun investimento strutturale. Una mancanza che Saronno ha pagato e continua a pagare.

Oggi, però, il presidio Polfer viene finalmente potenziato, ancora una volta grazie alla Lega. Come accadde nel 2009, il risultato arriva grazie a una filiera politica che lavora in sintonia: il deputato Stefano Candiani, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e la collaborazione di Andrea Gibelli di Ferrovie Nord, da sempre vicino alle battaglie per la sicurezza del territorio.

Un lavoro di squadra concreto, che ancora una volta dà risposte reali alla comunità locale.

Veronesi ha anche richiamato l’attenzione sulle narrazioni che, puntualmente, emergono dal centrosinistra locale, pronto a intestarsi meriti che non gli appartengono. “Chi non ha mai mosso un dito per potenziare la sicurezza, chi ha affossato la devolution, chi non conosce neppure quali siano le competenze dello Stato, oggi pretende di fare la morale”, ha dichiarato.

