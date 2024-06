SARONNO – E’ stata ancora una volta un successo la serata divulgativa organizzata dal gruppo astrofili di Saronno che ha messo immagini, conoscenze ma soprattutto la sua grande passione a disposizione di chi ieri era ha partecipato all’incontro organizzato all’X2 al quartiere Matteotti nell’ambito degli eventi estivi.

Grande padrone di casa Luigi Ferioli che è partito dalla storia del gruppo astrofili di Saronno fondato da Giovanni e Angelo Bernasconi e arrivato a portare l’astronomia anche nelle scuole.

Protagonista della serata l’eclissi di sole che un gruppo degli astrofili di Saronno (con alcuni di Tradate hanno seguito dagli Stati Uniti. Erano partiti per il Texas ma una volta a Houston per

per ragioni metereologiche (nuvole) sono stati costretti ad andare in Arkansas.

Diversi i temi della sera dall’esperienza in Usa per assistere all’eclisse totale alle foto dello spazio fino a quelle delle galassie immortalate anche da Saronno.

(foto e contenuti di Lorenzo Cestino)

