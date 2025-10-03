SARONNO – Una marcia della pace, sassi colorati e piccole barchette come segni di speranza. Questa mattina, venerdì 3 ottobre, i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia Collodi di Saronno hanno sfilato per le vie attorno all’istituto con bandierine e canti, portando un messaggio chiaro: fare rumore per chiedere pace. L’iniziativa nasce da un percorso avviato già nelle scorse settimane, partito da una riflessione dei docenti durante un collegio dedicato anche alla missione della Global Sumud Flotilla e alla situazione di Gaza.

Per affrontare un tema così complesso con i più piccoli, gli insegnanti hanno scelto gesti e simboli a loro vicini. Tutto è iniziato con la lettura del libro “Muri” ai bambini di 4 e 5 anni. Le pagine dell’albo illustrato hanno offerto lo spunto per parlare di separazioni e della possibilità di abbattere barriere. Da qui l’esperienza più significativa: i piccoli hanno abbattuto un muro costruito con mattoncini psicomotori che divideva i due saloni della scuola.

Un momento semplice ma intenso, che ha dato vita a riflessioni collettive sul valore dell’amicizia e dell’unione. Ascoltando la canzone “Come un arcobaleno”, è nata l’idea di trasformare i resti di quel muro in un arcobaleno di pace. Ogni bambino ha dipinto un sasso, poi sistemato all’ingresso della scuola: un simbolo visibile per chi ogni giorno entra o passa davanti all’edificio.

Oggi il percorso si è arricchito con la marcia e con la costruzione di piccole barchette della pace. Un ulteriore messaggio di solidarietà e di speranza che i bambini hanno voluto condividere con tutta la comunità.

