SARONNO – “Buona notte Mariangela, l’appuntamento è per l’anno prossimo!” Con queste parole affettuose, martedì sera il prevosto monsignor Giuseppe Marinoni ha salutato Mariangela Pagani al termine della tradizionale messa dedicata a santa Marta, nella chiesa di San Francesco. Un momento semplice ma carico di significato, che ogni anno riunisce i fedeli in un clima di raccoglimento e devozione.

Come sempre, tra i presenti non è mancata lei: Mariangela Pagani, 97 anni, simbolo vivente della comunità e della continuità di una fede che si rinnova di generazione in generazione. La sua presenza alla celebrazione è ormai una consuetudine attesa e condivisa, segno tangibile di un legame profondo con la parrocchia e la tradizione.

La celebrazione, sentita e partecipata, si è svolta nella serata di martedì 29 luglio, nel suggestivo contesto della chiesa di San Francesco. Tanti i fedeli che hanno voluto rendere omaggio a santa Marta, figura emblematica di servizio e accoglienza, condividendo un momento di preghiera che, anno dopo anno, unisce la comunità saronnese.

