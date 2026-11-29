SARONNO – Abbracci, sorrisi, un brindisi e tanti incontri con i ragazzi, gli operatori e le famiglie. Così nel pomeriggio di domenica 29 novembre la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha partecipato all’inaugurazione delle nuove sedi della cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza, al centro Edulab di via Torricelli.

L’appuntamento, a cui ha preso parte anche la sindaca Ilaria Pagani e tanti delegati dei comuni limitrofi dal sindaco di Uboldo Luigi Clerici, si è tenuto in occasione del tradizionale mercatino di Natale organizzato dalla cooperativa e dall’associazione Granello Insieme Odv.

Un unico taglio del nastro per cinque nuove realtà: il centro socio educativo di Edulab e quattro progetti abitativi destinati a promuovere l’autonomia delle persone con disabilità. Si tratta di Casa Edulab, Casa Lu’ a Saronno, Casa Felice a Turate e degli alloggi di Rovello Porro, in via Carcano.

Particolarmente significativa l’esperienza di Casa Felice e Casa Lu’, nate grazie alla collaborazione di due famiglie che hanno scelto di avviare progetti di vita indipendente per i propri familiari, offrendo opportunità anche ad altre persone con disabilità.

“È per noi una gran bella esperienza quella che stiamo realizzando – afferma Luca Landolfi, direttore dei servizi educativi – sapere di aver dato opportunità abitative ad oltre 25 giovani ed adulti con disabilità ed anche sapere che Felice e Luigi, i due nostri granellini, oltre ad avere una casa propria hanno dato la possibilità di realizzare un percorso di vita autonoma ed indipendente anche ad altri giovani come loro. Continueremo con questi progetti perchè ci sono sempre sogni e desideri da realizzare”.

I progetti di Edulab e Rovello Porro sono stati realizzati anche grazie alle risorse del Pnrr, attraverso un percorso di coprogettazione con gli enti pubblici. L’obiettivo è consentire alle persone con disabilità di sperimentare una quotidianità autonoma, con il supporto degli operatori nei momenti in cui è necessario, nell’ambito dei percorsi del “Dopo di noi”.

La ministra Alessandra Locatelli ha espresso la propria felicità per l’inaugurazione delle nuove sedi, plaudendo all’impegno della cooperativa, degli operatori e delle famiglie. “Siete l’orgoglio del Paese”, ha rimarcato, sottolineando anche l’importanza della collaborazione tra il terzo settore e le istituzioni e il ruolo di realtà come Il Granello quali alleate delle amministrazioni pubbliche. “Ci crediamo tantissimo e quindi io auguro che tanti progetti come questo possano sempre andare avanti”.

A Edulab, in via Torricelli al quartiere Matteotti, è stato inaugurato anche il nuovo centro socio educativo ad alta assistenza, che accoglie già 15 persone.

Una realtà in continua crescita quella del Granello, che oggi conta 23 unità operative, 110 operatori, oltre 100 volontari e 130 utenti tra il Saronnese, la Bassa comasca e la Valle Olona.

Nel corso del pomeriggio sono stati proiettati alcuni filmati per presentare le nuove strutture e raccontare la quotidianità delle persone che le frequentano. Non sono mancati la benedizione e il brindisi inaugurale.