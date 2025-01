SARONNO – Tre befane e tanti volontari del Motoclub hanno approfittato. a partire dalle 15. della tregua offerta dalla pioggia per regalare alle famiglie e ai bimbi la magia dell’Epifania.

I bimbi in cappottini, sciarpine e cappellini colorati si sono messi in coda per ricevere caramelle e giocattoli direttamente dalle tre Befane. Tutti sono sfilati davanti al sidecar della Befana.

Novità di quest’anno il tavolo dell’associazione Apollos per la raccolta di generi alimentali organizzata dal sodalizio della polizia locale per la Befana del vigile. A salutare volontari ed agenti anche il sindaco Augusto Airoldi.

