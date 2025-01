SARONNO – La pioggia intensa che dalle 8 ha iniziato a cadere in città non ha fermato la motobefana uno degli appuntamenti più amati delle festività saronnesi. Come ogni anno oggi 6 gennaio la befana del Motoclub di Saronno è entrata in azione. Indossato un bell’impermeabile verde è salita in sella e alle 9 puntualissima era al punto ritrovo davanti allo stadio comunale in via Biffi.

Un team di volenterosi centauri l’ha raggiunta e con il suo sidecar bagnato ma decorato ha iniziato il suo giro per le vie del centro. Diverse le tappe della mattinata che l’hanno portata a portare doni e dolci alla Casa di Pronta Accoglienza, al Villaggio Sos, in Focris e in Casa Gianetti. A scortarla una pattuglia della polizia locale.

Nel pomeriggio la pioggia dovrebbe dare una tregua verso le 14,45 proprio quando è previsto l’appuntamento in piazza Libertà: “Ci sarà sia la Motobefana sia la Befana del vigile – confermano gli organizzatori il motoclub e l’associazione Apollos – ci sarà la Befana e i suoi doni per i più piccoli. Se dovesse piovere allestiremo il gazebo sotto ai portici”.

