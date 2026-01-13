SARONNO – Prima delle feste la sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, ha fatto visita alla sede del gruppo comunale di protezione civile, per conoscere da vicino le attività dei volontari e ringraziarli per l’impegno quotidiano al servizio della città.

Accolta dal coordinatore del gruppo, Massimo Invernizzi, e da una folta rappresentanza dei volontari, la sindaca ha visitato i locali operativi, il magazzino dei materiali e il parco mezzi, soffermandosi in particolare sulle attrezzature utilizzate in caso di emergenza idrogeologica e di assistenza alla popolazione.

Durante l’incontro sono stati illustrati i principali interventi svolti sul territorio saronnese negli ultimi anni, le esercitazioni congiunte con le altre realtà di soccorso e i progetti di formazione rivolti ai cittadini e alle scuole. Pagani ha sottolineato “il ruolo fondamentale della protezione civile per la sicurezza di Saronno“, ribadendo l’impegno dell’amministrazione comunale a sostenere il gruppo con progetti e investimenti dedicati.

“Per noi è importante sentire la vicinanza delle istituzioni – ha commentato il coordinatore del gruppo – Sapere che il nostro lavoro è riconosciuto ci dà ancora più motivazione per continuare a formarci e migliorare“.

Al termine della serata, i volontari hanno donato alla sindaca il giubbino estivo e il giaccone invernale della protezione civile, per farla sentire ancora più partecipe del gruppo e simbolicamente “una di loro”. L’incontro si è concluso con la foto di rito e con l’auspicio di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra comune e protezione civile, anche attraverso nuove iniziative di sensibilizzazione sulla cultura della prevenzione e della sicurezza sul territorio di Saronno.

(foto dell’evento)

