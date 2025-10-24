SARONNO – Nella mattinata dell’altro giorno la sindaca Ilaria Pagani ha ricevuto in municipio la squadra di baseball dell’Associazione ciechi e ipovedenti sportivi varesini Hurricane Varese, protagonista di una stagione ricca di soddisfazioni e che ha appena vinto la Coppa Italia del campionato di baseball ciechi e ipovedenti.

Durante l’incontro è stato sottolineato il valore di questo gruppo, che attraverso lo sport porta avanti un messaggio di resilienza e inclusione. La presenza in squadra dell’atleta saronnese Giuseppe Rosafio ha reso il momento particolarmente significativo per la città.

In segno di riconoscimento, la coppa conquistata dagli Hurricane sarà esposta per alcuni giorni nell’atrio del municipio in piazza Repubblica, come testimonianza dell’impegno e della passione di questi sportivi.

(foto Comune)

