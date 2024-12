SARONNO – A giudicare dall’attesa per avere il proprio momento per la foto ricordo e dalle immagini diffuse in rete la slitta in piazza Indipendenza “batte” gli gnomi giganti di piazza Aviatori d’Italia negli apprezzamenti dei saronnesi.

Il riferimento va ai punti Selfie luminosi posizionati dal Confcommercio Ascom Saronno, nell’ambito del progetto luminarie realizzato con Duc e Amministrazione comunale. Ormai da un paio settimane sono state posizionate le postazioni per le foto ricordo ed effettivamente il via vai di famiglie, giovani e pensionati è sempre consistente. Nel dettaglio ci sono due maxi gnomi in piazza Aviatori e una slitta di Babbo Natale in piazza Indipendente che quando sono accese sono continuamente scenario per selfie e foto ricordo.

Le luminarie sono stati posizionate dal Duc che, con sabati del commercio e trenino investe complessivamente 56 mila euro nel periodo natalizio: “Abbiamo realizzato una vetrofania – ha spiegato il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli – che sarà posizionata su tutte le vetrine di quei negozi che hanno dato il proprio contributo. E’ giusto un simbolo in modo che la città e i clienti possano apprezzare e ringraziare chi contribuisce concretamente a rendere la città più luminosa e natalizia”.

