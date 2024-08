SARONNO – Le nuvole che nella giornata di ieri hanno coperto il cielo di Saronno regalando un po’ di tregua dal gran caldo hanno rischiato di rovinare la serata con la superLuna blu ai saronnesi.

Ieri sera 19 agosto è stata visibile la prima Superluna delle quattro in arrivo nel 2024. E’ stata visibile circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, cioè alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km. La Superluna, termine non scientifico in senso stretto, indica questa sorta di sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo. Questo e le misure indicate prima dicono che la Luna sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito.

I saronnesi non si sono fatti scoraggiare e hanno visto più volte la luna fare capolino, più grande e luminosa del solito, tra le nuvole scuse.

Ecco le foto dei nostri lettori Catia e Felice

