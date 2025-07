SARONNO – La Popillia japonica ha invaso la vigna della Cascina Paiosa, all’ingresso del Parco Lura: foglie scheletrite, insetti ovunque e piante compromesse.

Le immagini raccontano meglio di ogni parola la gravità della situazione: le foglie sono ridotte a reti secche, e ogni tralcio è coperto da migliaia di coleotteri. Un’infestazione che rischia di annullare anche quest’anno la speranza di una vendemmia.

Il Parco Lura, che cura il vigneto, ha confermato che sono stati effettuati trattamenti anche la scorsa settimana e che l’agronomo ha chiesto un nuovo intervento urgente.

La vigna era stata impiantata tra il 2020 e il 2021 come progetto di riqualificazione rurale nella zona di Cassina Ferrara. Dopo i danni del maltempo nel 2023 e 2024, il 2025 doveva essere l’anno della prima vera vendemmia. Ora, a causa della Popillia japonica, tutto è di nuovo in bilico.

