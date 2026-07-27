SARONNO – Una bara bianca avvolta dall’affetto di un’intera città. È l’immagine che racchiude il funerale di Alessio Colletti, il quindicenne morto il 17 luglio dopo essere rimasto folgorato al luna park di Spotorno. La chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo, gremita in ogni ordine di posto, e il sagrato hanno accolto centinaia di persone arrivate per stringersi alla famiglia in un pomeriggio di dolore condiviso.

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Tra i momenti più intensi della cerimonia c’è la bara bianca, sulla quale sono state adagiate la maglia dell’Amor Sportiva e la fascia da capitano, simboli della grande passione di Alessio per il calcio e del ruolo che ricopriva nella sua squadra. Accanto al feretro sono rimasti per tutta la celebrazione i suoi compagni di squadra con la divisa dell’Amor per accompagnarlo nell’ultimo saluto.

La partecipazione della comunità è stata straordinaria. La chiesa era completamente piena, con tante persone rimaste anche all’esterno per seguire il funerale. Presenti le autorità cittadine, tra cui la sindaca Ilaria Pagani con la fascia tricolore, insieme a rappresentanti delle istituzioni, del mondo sportivo e delle associazioni del territorio.

Al termine della celebrazione il sagrato si è trasformato in un grande abbraccio collettivo. Gli amici hanno circondato la bara bianca mentre alcune amiche hanno intonato “Ovunque sarai” di Irama, un momento che ha commosso tutti i presenti. Poi un lungo applauso ha accompagnato il lancio in cielo di decine di palloncini bianchi, diventati il simbolo di un saluto che la città non dimenticherà.

OVUNQUE SARAI PER ALESSIO COLLETTI

Sul sagrato erano presenti anche gli striscioni preparati dagli amici nei giorni scorsi, testimonianza di un affetto che ha accompagnato Alessio fin dai primi momenti dopo la tragedia e che oggi si è trasformato in una partecipazione corale.

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