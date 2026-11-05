SARONNO – L’assessore Matteo Fabris, con la fascia tricolore della città di Saronno, è stato tra i protagonisti della No Exhibition, iniziativa dedicata alla visibilità e all’inclusione organizzata a Torino il 29 e 30 ottobre. Una presenza istituzionale che ha caratterizzato diversi momenti dell’evento,

La manifestazione ha riunito artisti, associazioni e realtà sociali italiane, greche e francesi. Presente anche il territorio saronnese grazie alla collaborazione tra la cooperativa sociale Il Granello Don Luigi Monza e la Sartoria Angela. Fabris ha rappresentato ufficialmente Saronno indossando la fascia tricolore con lo stemma cittadino e partecipando agli incontri. Particolarmente significativo il dettaglio della fascia tricolore accanto al braccialetto bianco con la scritta “No all’invisibilità. Sì all’esserci”, un messaggio che sintetizza lo spirito dell’iniziativa.

La novità più importante riguarda il futuro: nel 2027 la Giornata del NO arriverà a Saronno. La città raccoglierà il testimone di Torino ospitando un appuntamento dedicato all’inclusione, alla partecipazione e ai diritti delle persone con disabilità. Il programma sarà definito nei prossimi mesi insieme alle associazioni coinvolte.

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