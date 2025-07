SARONNO – Sabato 19 luglio il Cortile di Casa Morandi ha ospitato il concerto dei Session Americana, nell’ambito della rassegna “Storie di Cortile”, evento che porta musica e racconti tra i cortili e i luoghi della città. Presente all’evento anche il fotografo saronnese Edio Bison, che ha immortalato i musicisti con la sua macchina fotografica.

La band, nota per la sua capacità di creare atmosfere intime e coinvolgenti, si esibirà attorno a un unico microfono a condensazione, con 5 o 6 musicisti che alternano brani inediti a traditional folk americani. Un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, che restituisce tutta l’essenza della musica “americana” in un live dal forte impatto emotivo.

L’appuntamento fa parte della programmazione estiva di Saronno Estate 2025.

(foto di Edio Bison)

