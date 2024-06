SARONNO – Poco meno di 4 chilometri di nuoto nel mare della Costa Azzurra, 180 chilometri di bici tra le vette delle Alpi francesi con oltre 2500 metri di dislivello e per concludere 42,195 chilometri di maratona lungo al Promenade des Anglais. E’ l’ultima sfida che ha vinto Ezio Tursi avvocato saronnese notissimo anche per le sue sfide nel mondo Ironman.

QUI UNA PASSATA AVVENTURA

Scenario della competizione che si è tenuta lo scorso 16 giugno la città di Nizza. E proprio nella cittadina francese il saronnese ha conquisto il terzo posto di categoria tra i partecipanti italiani chiudendo 41esimo, di categoria, tra tutti i partecipanti.

“Sorpassare la linea del traguardo di un Ironman – ha raccontato a ilSaronno qualche giorno dopo l’impresa – è sempre un’emozione fortissima. Un percorso di vita che si sviluppa in 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri di bici e un’infinita corsa per 42,195 chilometri. Non puoi resistere senza una forza mentale e una grande motivazione. Non bastano solo i muscoli serve cuore per raggiungere il traguardo finale. Ringrazio sempre i miei coach e sostenitori del cuore… mia moglie e mio figlio che mi supportano e sopportano”.

