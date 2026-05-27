SARONNO – Manca sempre meno alla quarantunesima edizione della staffetta “24 per un’ora” di Saronno che si terrà i prossimi 6 e 7 giugno nella pista di atletica dello stadio comunale Colombo-Gianetti presentata ufficialmente ieri 26 maggio al Centro Car Cazzaro di Saronno dove gli organizzatori del Gruppo Amatori Podismo di Saronno hanno consegnato simbolicamente i pettorali ai rappresentanti di ben 58 squadre iscritte. Alcuni scatti fotografati durante l’evento di presentazione al quale erano presenti, tra i numerosi, anche la presidente del Gruppo Amatori Podismo di Saronno e responsabile della staffetta Annalisa Colombo.

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