SARONNO – Un pomeriggio di tradizione, fede e comunità ha animato ieri, domenica 21 dicembre, il centro di Saronno. Piazza Libertà si è trasformata in un suggestivo scenario natalizio grazie al presepe vivente, che ha richiamato centinaia di persone accorse per assistere alla sacra rappresentazione, uno degli appuntamenti più sentiti del Natale cittadino.

Il titolo scelto per l’edizione 2025, “Questo luogo c’è“, ha fatto da filo conduttore a una rappresentazione intensa e partecipata, che ha voluto richiamare il significato profondo del Natale attraverso la presenza del bambino Gesù, della sacra famiglia, dei pastori e dei magi. La messa in scena è stata preceduta da canti e letture, creando un clima raccolto e coinvolgente fin dalle prime battute. Non è mancato il momento conviviale: prima dell’inizio e al termine della rappresentazione, i presenti hanno potuto condividere un momento di incontro con vin brulè caldo, rafforzando lo spirito di comunità che da sempre caratterizza l’iniziativa.

La manifestazione ha avuto anche una forte valenza solidale. Durante il pomeriggio sono stati raccolti fondi a sostegno delle missioni di Avsi in Africa, Medio Oriente e Ucraina. Particolarmente significativa la testimonianza di Andrea Nembrini, preside della Primary School Luigi Giussani di Kampala, in Uganda, che ha offerto uno sguardo diretto sull’importanza dell’impegno educativo e umanitario nei contesti più fragili.

(foto di Armando Iannone)

