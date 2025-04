SARONNO – Riccione si conferma ancora una volta il palcoscenico d’eccellenza per il nuoto giovanile italiano, ospitando i Criteria Nazionali Giovanili 2025. L’evento, che si articola in sei intense giornate di gare, rappresenta una tappa fondamentale della stagione per le migliori promesse del panorama natatorio italiano. Suddiviso in due distinti blocchi di competizione (uno riservato alle atlete e l’altro agli atleti), il campionato vede in acqua circa 2000 giovani talenti pronti a contendersi il titolo nelle rispettive categorie.

Tra i protagonisti dell’importante manifestazione figurano anche sei atleti della Rari Nantes Saronno, che hanno conquistato la qualificazione per l’evento, portando alto il nome della società e della città di appartenenza.

A difendere i colori della Rari Nantes sono Eleni Moia, impegnata nei 200 farfalla, Giorgia Bertasi nei 200 dorso e Rebecca Borroni nei 50 rana. Nel settore maschile, Tommaso Porcu gareggerà nei 50, 100 e 200 rana, oltre ai 200 misti e ai 100 stile libero. Fabrizio Fuscaldo sarà invece ai blocchi di partenza nei 100 rana e nei 100 dorso, mentre Giacomo Ortelli affronterà la sfida dei 400 misti.

Gli atleti sono accompagnati dal direttore tecnico Leonardo Sanesi, figura di riferimento per la squadra, che guiderà i giovani nuotatori in questa esperienza di alto livello.

(foto degli atleti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti