Alle 10,30, gli studenti hanno lasciato la scuola con striscioni e cartelli, percorrendo via Grandi, via Oberdan e via Varese, scortati dalla polizia locale. Davanti al Santuario, hanno incontrato i familiari di Giada, che hanno ricordato il suo amore per la scuola e la sua determinazione, anche nei momenti più difficili. Il corteo è proseguito lungo via Primo Maggio e corso Italia, per poi raggiungere piazza Libertà. Qui, gli studenti si sono disposti in cerchio e hanno dedicato una canzone a Giada e a chi lotta contro il cancro. La manifestazione si è conclusa con il lancio di lanterne, un simbolo di speranza e memoria.

Un gesto collettivo che ha coinvolto l’intera comunità, mantenendo vivo il messaggio di Giada e ribadendo l’importanza della prevenzione e della solidarietà.

(foto di MariaGrazia)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti