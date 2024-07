SARONNO – Si terranno questo fine settimana a Rieti gli Italiani Juniores/Promesse su pista, con la Osa Saronno Libertas determinata ripetere e migliorare gli eccellenti risultati dello scorso anno. Moltissimi gli atleti che hanno ottenuto il minimo, a dimostrazione del grande valore del settore giovanile.

Nella velocità a essere sugli scudi è Felipe Bullani (in foto), che si gioca un posto sul podio nei 100 metri, sperando di confermare l’eccellente prestazione che gli è valsa il minimo per i Mondiali di categoria. Nei 400 piani, invece, l’obiettivo di Salvatore Verzì è quello di migliorare il personale. Lo stesso di Alessandro Carli, impegnato nei 400 h. Qualche ambizione in più per la 4×400, con formazione ancora da definire tra Mastrobuono, Mangili, Carli, Verzì e Risi, che punta ad arrivare tra le prime otto. Tra le ragazze, occhi puntati su Anna Beccegato, impegnata nei 400 h con la voglia di fare il personale.

Nel mezzofondo, partiamo dall’impegno di Ilaria Mazzoccato, che sarà molto consistente dato che la vedrà scendere in pista sia nel 1500, specialità che ha iniziato da poco, sia nei 3000, dove ambisce ad arrivare nel gruppo delle migliori. Anche Jacopo Risi (in foto) ed Elisa Piuri (in foto), in corsa nei 3000 siepi, hanno buone possibilità di piazzarsi nelle prime posizioni.