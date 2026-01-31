SARONNO – Mattina intensa per l’avvio dell’Olympic Fringe Festival, il progetto culturale e artistico che trasformerà Saronno in un palcoscenico diffuso tra vie e piazze, ispirandosi allo spirito delle Olimpiadi con show e performance. Dopo la prima parata di inaugurazione che si è tenuta alle 10 e mezza del mattino di oggi 31 gennaio, lo spettacolo è andato avanti con altre performance. Ecco alcune foto scattate durante la parata e durante lo show delle 17.
Commenti
Ma siamo a Saronno o sul pratone di Pontida? Chi è l’organizzatore, il sig. Fagioli?
