SARONNO – Le collaborazioni tra star dei social sono ormai un trend, ma a Saronno c’è chi è riuscito a farle diventare un’esperienza inedita e tutta da scoprire. Niente influencer milionari, balletti o tormentoni: bastano un calzolaio, un gelatiere e una scarpa bianca. Protagonisti sono Max Maiorino e Claudio di Ambrogino Gelateria, che hanno unito le forze per dare vita a una collaborazione decisamente fuori dagli schemi. Il risultato? Un video divertente, un gusto speciale e un nome che è già tutto un programma: “Piede di Max”.

L’idea è del direttore creativo Luca Cantavenera, che ha deciso di far incontrare due artigiani saronnesi partendo da una domanda tanto semplice quanto assurda: che gelato farebbe un calzolaio?

Per scoprirlo, i due protagonisti hanno deciso di scambiarsi il mestiere. Di solito da Max Maiorino si entra con una scarpa da riparare. Da Ambrogino, invece, si va per scegliere un gusto e concedersi un gelato. Questa volta, però, i ruoli si sono invertiti.

Claudio ha lasciato per un momento coni e coppette ed è entrato nella bottega di Max, mettendosi alla prova tra gli attrezzi del calzolaio. Max ha ricambiato la visita, ha indossato il grembiule ed è passato dall’altra parte del banco, alle prese con il mestiere del gelatiere.

Il video, ideato da Cantavenera e girato tra i due laboratori, gioca proprio su questo contrasto. I gesti, i rumori e i tempi sono quelli di un documentario dedicato al lavoro artigiano. Tutto viene affrontato con grande serietà, anche quando al centro della scena c’è una scarpa in gelateria.

Ma “Piede di Max” non è rimasto soltanto un gioco per i social. La collaborazione è arrivata anche nel banco di Ambrogino, dove è nato un gusto speciale che porta proprio questo nome. Per l’occasione è stata realizzata anche una coppetta personalizzata, con un logo che unisce la A di Ambrogino e la corona di Max Maiorino. Lo stesso simbolo compare sul cartellino del gusto, scritto a mano.

Il video è stato pubblicato in collaborazione sui profili Instagram dei protagonisti e Max ha trovato anche la definizione perfetta per questa insolita creazione: “gusto calzolaio”.

Dietro la trovata c’è anche un omaggio al lavoro artigiano. Due professionisti della stessa città, abituati a lavorare con le mani, hanno deciso di incontrarsi, sperimentare e soprattutto prendersi un po’ in giro. Il tutto con un linguaggio che strizza l’occhio alle collaborazioni tra creator, ma con protagonisti e ambientazioni decisamente saronnesi.

E così a Saronno, dove normalmente si porta una scarpa dal calzolaio e si compra il gelato in gelateria, adesso si può anche trovare una scarpa in vetrina accanto ai gusti. Con una certezza: il “Piede di Max” è tutto da assaggiare.

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