SARONNO – Volti, macchinari, dettagli d’epoca e angoli che raccontano storie di lavoro, passione e innovazione. La fotogallery che accompagna questo articolo raccoglie alcune delle immagini più suggestive del Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese così come è stato vissuto fino a oggi, nella storica sede all’interno del polo manutentivo di Ferrovienord.

È un patrimonio di memoria collettiva che da oggi, lunedì 30 giugno, non sarà più accessibile in quella forma. Il museo chiude infatti i battenti per lasciare spazio al progetto Saronno City Hub, in attesa della nuova collocazione all’interno di un moderno polo museale dedicato alla mobilità su ferro.

Al Mils trovava posto anche un pezzo unico e di grande valore simbolico: il leggio donato da ilSaronno, opera dell’artista Fabio Fazio. Era stato collocato per offrire ai visitatori un ponte tra passato e presente: dopo aver esplorato la storia industriale di Saronno, il pubblico poteva scoprire le notizie del giorno raccontate dal giornale locale. Un gesto che ha reso ancora più viva e attuale l’esperienza museale.

Queste immagini sono l’ultimo sguardo a un luogo che ha saputo raccontare l’identità della città.

