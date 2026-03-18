SARONNO – Un’ondata di entusiasmo e musica ha travolto la piscina di via Carlo Miola la scorsa domenica 15 marzo. Il primo dei dieci appuntamenti previsti per festeggiare la decima edizione di Acqua Experience si è concluso con un bilancio straordinario, confermando l’appuntamento come un “must” per gli appassionati di fitness acquatico del territorio

L’evento ha registrato un successo straordinario, raggiungendo quota 67 partecipanti e superando di fatto il tetto massimo previsto di 60 presenze. Un segnale inequivocabile del forte richiamo che questa manifestazione, organizzata da Saronno Servizi Ssd, esercita sulla comunità.

Dalle 10 alle 11.30, la vasca si è trasformata in un palcoscenico vibrante: questa prima tappa della master class ha offerto novanta minuti di pura adrenalina, dove il movimento in acqua è stato scandito da ritmi incalzanti e un’energia contagiosa. Gli appassionati hanno risposto con calore, riempiendo la mattinata di sorrisi e complimenti per la carica trasmessa dagli istruttori.

(foto dell’evento)

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