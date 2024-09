SARONNO – Domenica 15 a Saronno, nell’elegante e storica cornice di Villa Gianetti a Saronno, sede del Museo dedicato a Giuditta Pasta, si è concluso l’intensa edizione 2024 del Festival Casta Diva, rassegna nata in memoria del soprano Giuditta Pasta, tra le più celebri cantanti liriche del XIX secolo. In un dinamico crocevia di artisti e repertori, il Festival ha esplorato il fascinoso mondo del melodramma offrendo singolari percorsi d’ascolto e consentendo di scoprire angoli di particolare bellezza, storica e paesaggistica.

Il concerto intitolato “Omaggio ai 3 tenori”, con una scaletta di arie d’opera, brani popolari e canzoni d’autore per un viaggio tra storie e personaggi che hanno fatto la storia della musica. Un concerto che ha presentato una rosa di pagine di diversi autori, costellato di momenti di particolare intensità e con protagonisti tre cantanti lirici dalla lunga attività concertistica: Pietro Brunetto, Edoardo Francesconi e Davide Rocca, con Alessandro Calcagnile al pianoforte.

Tra melodie straordinarie e momenti di grande emozione, i numerosi presenti hanno potuto ascoltare alcune delle più belle arie d’opera (E lucean le stelle, Nessun dorma di Puccini, Una furtiva lágrima di Donizetti), celebri romanze (Mattinata di Leoncavallo e Musica proibita di Gastaldon) e brani popolari (come Torna a Surriento e Caruso), che facevano parte del repertorio de I Tre Tenori, Plácido Domingo, José Carreras e Luciano Pavarotti, straordinarie stelle del canto lirico acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo. Nella pluralità delle emozioni che albergano in pagine musicali di somma bellezza, l’appuntamento di Saronno ha confermato l’interesse per i concerti di grande richiamo e virtuosismo, occasioni speciali per vivere diversi momenti di condivisione artistica in un’affascinante commistione di celebri melodie, trame avvincenti e memorie indimenticabili.

Le foto e l’omaggio alla kermesse sono di Armando Iannone

