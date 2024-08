SARONNO – Si è conclusa giovedì 29 agosto sfida del sale a Bonneville del saronnese Daniele Restelli che ha registrato 4 record di velocità nella categoria MPS-AG su una moto Gilera modificata parzialmente carenata, nella cilindrata 50.

QUI LA CRONACA DEL PRIMO RECORD – QUI LA CRONACA DELL’ULTIMO

Ecco il resoconto dell’ultima giornata

Ci siamo recati sul sale e, per pura curiosità, misuriamo con il contamiglia del nostro pick-up quanto dista il nostro albergo dalla nostra postazione sul sale: 24 chilometri come andare da Saronno a Milano.

Notiamo che molti team/piloti hanno già lasciato il sale e che pochissime moto stanno ancora correndo, del resto a mezzogiorno ora locale, la manifestazione chiude ufficialmente i battenti. Scattiamo le ultime foto di rito e poi iniziamo a preparare la cassa per la spedizione della moto e della attrezzatura a casa.

Facciamo il pieno di benzina e iniziamo il viaggio che ci porterà sino a Irvine, ovvero Los Angeles, 628 miglia (circa 1000km) in 9 ore di guida.

Passiamo paesaggi contrastanti, ovvero da zone montuosa a oltre 2000 metri di altitudine, a case sperdute nel nulla, a rettilinei senza fine alla vivace e vastissima Las Vegas

Passando da temperature che spaziano dai 37 ai 25 gradi del nostro arrivo. Verso le 21 Arriviamo finalmente in hotel dove ci aspetta una doccia corroborante, un cena leggera e finalmente si dorme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti