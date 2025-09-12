SARONNO – Sono terminati in questi giorni i lavori di demolizione dell’ex mutua di via Stampa Soncino 4, iniziati a fine agosto. Della vecchia struttura, dopo anni di abbandono, resta ormai solo un ricordo: le ruspe hanno completato la parte più impattante dell’intervento e la via è stata riaperta al traffico.

QUI LA STORIA DELL’EX MUTUA – QUI IL PROGETTO

Al posto dell’edificio sorgerà la nuova Casa di comunità, la seconda in città dopo quella già attiva in via Fiume. Un progetto che rappresenta un tassello fondamentale per la sanità territoriale, finanziato con 2 milioni e 100 mila euro del Pnrr e con 361.336 euro di fondi aggiuntivi.

La futura struttura, di tipo “spoke”, offrirà servizi con medici e infermieri presenti dodici ore al giorno per sei giorni a settimana. Previsti anche punto prelievi, diagnostica di base e percorsi dedicati ai pazienti cronici, con l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.

Nei nuovi spazi sarà realizzata anche la centrale operativa territoriale dell’Asst Valle Olona, grazie a un investimento di 273 mila euro, che avrà il compito di coordinare le attività del distretto e assicurare la continuità delle cure.

(Per le foto si ringrazia il nostro lettore Antonio)

