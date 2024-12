SARONNO – Nonostante il freddo e una leggera pioggia, la rinnovata piazza Libertà è stata ufficialmente inaugurata.

L’evento è stato aperto dai discorsi ufficiali: l’assessore Francesca Pozzoli ha illustrato gli aspetti tecnici del progetto, sottolineando come la nuova piazza sia progettata per eventi e per la vita quotidiana dei cittadini. A seguire, il prevosto Giuseppe Marinoni ha descritto la piazza come un luogo di aggregazione e spiritualità, riflettendo i valori di libertà del suo nome.

Il sindaco Augusto Airoldi ha poi ricordato l’investimento di 800 mila euro del Pnrr che ha permesso la ristrutturazione necessaria per adeguare la piazza alle normative. Ha esortato i cittadini a curare questo spazio pubblico, combattendo il degrado.

La cerimonia si è conclusa con il taglio del nastro tricolore alla presenza del presidente del consiglio comunale Marta Gilli e Pierluigi Gilli, delegato della Provincia. L’accensione dell’albero di Natale ha donato un tocco di festa e magia alla nuova piazza Libertà.

