SARONNO – Saronno ha accolto domenica 8 settembre don Giuseppe Marinoni, il nuovo prevosto della città. Si è trattata di una giornata molto densa di eventi: dal Santuario della Beata Vergine di Miracoli, alla lunga visita all’ospedale di Saronno in piazzale Borella, accompagnato dal vicario episcopale monsignor Luca Raimondi; e ancora, l’incontro con l’amministrazione comunale in Comune per un breve colloquio, per poi concludere nella chiesa Prepositurale Pietro e Paolo, con la messa celebrata da don Giuseppe e concelebrata da tutti i sacerdoti della comunità pastorale di Saronno, dal decano don Riccardo Pontani, da don Luca Raimondi e dal vescovo Erminio De Scalzi.

La giornata è stato documentata dal fotografo saronnese di Armando Iannone.

(foto di Armando Iannone)