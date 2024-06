SARONNO – Nel primo pomeriggio di sabato 25 maggio la sala del Bovindo di Villa Gianetti (via Roma, 22) ha ospitato la celebrazione delle forze dell’ordine organizzata da Lions Club International e Lions Club Saronno del Teatro.

Presenti molti esponenti delle forze pubbliche, ai quali è stato consegnato dal sindaco Augusto Airoldi un riconoscimento per l’impegno e il lavoro svolto dall’intero corpo: maggiore Fortunato Suriano e luogotenente Nicola Muscettola (per i carabinieri), Roberta Fantoni (per la protezione civile), Michele Ritondale (per i vigili del fuoco), maresciallo Daniele Roja (guardia di finanza) e Claudio Borsani (per la polizia locale)

(foto di Armando Iannone)

