SARONNO – “L’amore è amore”, “Be yourself”, “L’amore non ha barriere”, “Love is not a crime”: sono gli slogan della campagna di affissioni in corso a Saronno in queste ore.

Oggi 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omolesbobitransfobia, è la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano.

Una Giornata internazionale riconosciuta e celebrata da associazioni impegnate sui Diritti Umani e dalle Istituzioni internazionali e nazionali. Una data riconosciuta e celebrata dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite e dalle loro Istituzioni.

Il Comune di Saronno partecipa quindi a questa giornata di diritti, con la campagna promossa dall’Amministrazione comunale, insieme alla rete Ready e ad alcune associazioni impegnate sul territorio.

Non solo da ieri su Villa Gianetti è esposta una maxi bandiera arcobaleno che rappresenta l’orgoglio e i diritti della comunità lgbtq+

