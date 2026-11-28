SARONNO – Luci, fiocchi di neve artificiale e persino il Grinch: Saronno ha acceso il suo Natale nel pomeriggio di oggi, sabato 28 novembre, con una grande festa che ha richiamato tantissime famiglie nelle vie del centro.

Piazza Libertà gremita per il momento più atteso, quello dell’accensione dell’albero di Natale, alle 17,30, accompagnata da una suggestiva nevicata artificiale. Tanti gli smartphone alzati per immortalare l’evento, tra bambini sulle spalle dei genitori e applausi.

Ad animare il pomeriggio anche il Grinch, che si è aggirato tra la folla facendo capolino anche sotto il palco. A fare da colonna sonora alla festa il concerto tributo a Michael Bublé, mentre popcorn, zucchero filato e vin brulé hanno completato la proposta dell’iniziativa “All lights and music”.

Accese anche le luminarie nelle vie del centro (alcune già accese in mattinata come han fatto notare alcuni saronnesi), tra stelle dorate, giochi di luce e installazioni luminose, come i grandi pacchi regalo in cui sedersi per scattare una foto ricordo.

(per le foto si ringrazia la nostra lettrice Luigina)