SARONNO – Anche quest’anno l’illuminazione di Natale arriva prima a Saronno. Anche quest’anno infatti l’Amministrazione comunale con Confcommercio Ascom Saronno ha deciso la posa anticipata delle luci di Natale in modo che possano “accendere” la città già nel weekend del Trasporto.

Confermata la formula dell’anno scorso con fili di led con gomitoli di punti luce. Stamattina, sabato 19 ottobre, gli operai si sono messi al lavoro in via San Cristoforo e in altre via per iniziare a posizionare le luci led con natalizie palline rosse.

L’illuminazione sarà accesa, come avvenuto negli ultimi due anni, in occasione della festa del Trasporto, in programma il prossimo fine settimana con la processione domenica 27 ottobre e la consegna delle Ciocchine, civiche benemerenze nella giornata di sabato 26 ottobre. Quindi le luci saranno spente anche per motivi di risparmio energetico e riaccese a fine novembre.

