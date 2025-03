SARONNO – Un modo per stare vicino agli studenti che stanno celebrando il Ramadan ma anche un’esperienza formativa ed un momento dei condivisione. Sono questi i molteplici obiettivi raggiunti dalla bella iniziativa organizzata dallo Ial Lombardia oggi nella sede di Saronno in via Marx.

E’ un progetto che ha coinvolto fin dalle fasi iniziali tante realtà diverse: le mamme e le zie degli studenti che stanno facendo il Ramadan, diverse donne del centro islamico che partecipano alla preparazione dell’iftar della comunità di via Grieg oltre ovviamente a studenti e docenti.

Oggi alle 11 a scuola nel laboratorio di cucina e di pasticceria sono arrivate le volontarie del centro islamico, mamme e zie che si sono messe all’opera alla preparazione di piatti marocchini e tunisini. Un progetto che ha visto la collaborazione di tre docenti Erica Perna, Francesca Callegari e Marco Di Salvia. Da non dimenticare il contributo di Saida Chokri, Haoudani Mina, Rami Fatima, Souad, Ikram Sarhani, Sara El Wadia, Laila Houfaty, Awatif Rossafi

Hasna Redouani, Mouna Redouani, Marika Redouani Alessandra Lo Valvo.

Al tramonto la scuola sarà aperta a studenti, genitori e ospiti: per l’iftar che vedrà complessivamente 75 persone tra cui la direzione della scuola, alcuni docenti e una delegazione del centro islamico. Tra i presenti anche Saif Abouabid Eddine delegato del centro islamico e l’ influencer Ibrahim Youssef influencer.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti