SARONNO – Prima il ritrovo in piazza Libertà, poi il corteo per le vie del centro dietro lo striscione “Solidarietà alle forze dell’ordine” e infine gli interventi dal palco. Si è svolta questa mattina, sabato 7 novembre, la manifestazione organizzata da Michele Castelli per esprimere vicinanza e sostegno alle forze dell’ordine e dare voce alle preoccupazioni dei cittadini sul tema della sicurezza.

L’organizzatore Michele Castelli ha sottolineato come il maltempo abbia provocato alcune assenze, senza però fermare l’iniziativa.

Il primo momento della manifestazione è stato il presidio in piazza Libertà, dove i partecipanti si sono ritrovati con il tricolore e lo striscione dedicato alle forze dell’ordine. Da qui si è mosso il corteo che ha attraversato il centro cittadino, portando il messaggio di solidarietà agli uomini e alle donne impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza.

Tra i presenti anche il consigliere regionale della Lombardia Romana Dell’Erba, che ha preso parte all’iniziativa. La mattinata è proseguita con gli interventi dal palco, dedicati al ruolo delle forze dell’ordine e alle preoccupazioni legate alla sicurezza in città.

Uno degli aspetti messi in evidenza da Castelli è stato proprio il racconto delle esperienze quotidiane dei cittadini. Nel corso della mattinata sono state raccolte testimonianze di persone che hanno espresso le proprie paure, raccontando la preoccupazione che provano anche semplicemente quando escono di casa.

Un tema che gli organizzatori hanno voluto portare al centro della manifestazione, affiancando al sostegno alle forze dell’ordine anche l’ascolto di chi vive situazioni di insicurezza nella propria quotidianità.