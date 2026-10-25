SARONNO – Margherite e garofani rossi su un carrellino: così quest’anno è stato portato in processione il crocifisso di Saronno. Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre, tanti fedeli hanno accompagnato l’immagine sacra per le vie del centro, rinnovando la tradizione della Festa del Trasporto. A presiedere la celebrazione è stato don Alberto Corti, nel suo cinquantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale, mentre il diacono Federico Bisi ha portato la corona di spine.

Il cammino è stato accompagnato dal pensiero di san Francesco, attraverso due sue preghiere che hanno aperto e concluso la processione e che sono state riportate anche sull’immaginetta ricordo di quest’anno. Un invito a guardare al crocifisso e a tradurre la fede in gesti di amore e servizio. È il richiamo ripreso dal prevosto don Giuseppe Marinoni nella sua riflessione: “Possiamo fare qualcosa se davvero i nostri cuori sono ardenti”. Guardare in alto e lasciarsi trasformare dall’amore di Dio, ha spiegato, permette di diventare un popolo unito, capace di amare, servire e prestare attenzione agli altri.

Don Alberto Corti ha invece affidato il suo ringraziamento al legame costruito negli anni con la comunità cristiana e con la città, ricordando la Sacra Famiglia, i sacerdoti e le religiose incontrati nel suo ministero. “Grazie per quello che io ho potuto ricevere dalla testimonianza di fede vostra”. Ha ricordato anche la prima partecipazione alla processione, nel 2007, e lo stupore per questo appuntamento cittadino. Al prevosto è andato il grazie per aver voluto condividere il ricordo dei suoi cinquant’anni di sacerdozio in una giornata tanto significativa per Saronno.

Al centro della devozione c’è un’opera che custodisce anche un importante valore artistico. Il crocifisso ligneo risale alla seconda metà del Cinquecento ed è ricondotto all’ambito della bottega lombarda dei Da Corbetta. La Festa del Trasporto venne istituita nel 1734, mentre dal 1783 l’immagine è custodita nella chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. La sua conservazione richiede particolare cura. Nel 2021 il crocifisso è stato restaurato anche per riparare le fessurazioni alle braccia e alle spalle provocate dalle sollecitazioni accumulate durante gli spostamenti per le processioni. L’intervento ha consolidato la scultura e recuperato la leggibilità delle superfici dipinte. Per il trasporto è stato inoltre predisposto un apposito supporto, pensato per proteggere il legno e gli strati pittorici.

Alla processione hanno partecipato anche le autorità civiche: la sindaca Ilaria Pagani, il presidente del consiglio comunale Francesco Licata, gli assessori Matteo Fabris, Mattia Cattaneo e Mauro Lattuada e i consiglieri Gianpietro Guaglianone, Marina Ceriani, Mauro Rotondi, Chiara Angaroni e Augusto Airoldi.

Al termine del percorso, i fedeli sono entrati in chiesa per il tradizionale bacio al crocifisso, ultimo gesto di devozione di un pomeriggio vissuto insieme nelle strade della città.

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