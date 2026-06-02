SARONNO – “Se non avessi rallentato poco prima mi sarei ritrovato con il maxi ramo sulla macchina”. E’ la testimonianza di Andrea Lava, saronnese che nel pomeriggio di ieri, lunedì 1 giugno, ha assistito alla caduta di un grosso ramo in via San Francesco.

L’episodio si è verificato poco dopo le 16,30, all’altezza dell’aiuola del supermercato dove si trova la pianta da cui si è improvvisamente staccato il ramo. Il grosso pezzo di vegetazione è precipitato sull’asfalto con un forte rumore, sorprendendo gli automobilisti in transito.

“Se non avessi rallentato poco prima mi sarei ritrovato con il maxi ramo sulla macchina”, racconta Andrea Lava, ancora scosso per quanto accaduto e consapevole di come la situazione avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le auto in transito, compresa quella del saronnese, hanno frenato bruscamente per evitare l’ostacolo e una possibile tragedia è stata fortunatamente evitata.

Immediate le chiamate al numero unico di emergenza da parte dei presenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della rimozione del ramo caduto, così da consentire il ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09