SARONNO – Un maxi ramo è caduto oggi venerdì 8 maggio in via Roma su una macchina sfondando il lunotto posteriore e sfiorando un motorino di passaggio. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto nel tratto tra l’incrocio con la rotonda di via Parini e quello con via Biffi.

Erano da poco passate le 12,30 quando il ramo è finito sulla carreggiata colpendo una Bmw X4 sfondando il lunotto. Vedendo il ramo cadere un ragazzo che procedeva su un ciclomotore è riuscito ad evitarlo. Stessa cosa per altri due vetture in arrivo sia dal centro di Saronno sia da Solaro. Il traffico si è fermato e i conducenti sono tutti scesi dai veicoli increduli. Per loro grande paura ma fortunatamente non hanno riportato conseguenze.

Immediata la chiamata alla polizia locale mentre tanti passanti e residenti sono arrivati sul posto per capire cosa stesse succedendo. Gli agenti hanno provveduto a rilevare l’accaduto e ad attivare la reperibilità per rimuovere i rami. Pesanti, malgrado l’arrivo della pattuglia, le ripercussioni sulla circolazione lungo l’arteria.

Nel corso di una recente serata l’Amministrazione comunale aveva denunciato come quasi la metà del patrimonio arboreo cittadino aveva dei problemi di diverso tipo dai danni, a problemi con malattie e stabilità. Non a caso è stato previsto un piano decisamente “forte” in termine di abbattimenti e potature che hanno sollevato anche diverse polemiche e prese di posizione per le tempistiche con cui è stto realizzato.

Per le foto si ringrazia il nostro lettore Fabio

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