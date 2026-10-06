SARONNO – Cinquant’anni dopo il diploma sono tornati nelle aule e nei laboratori dove avevano imparato il mestiere. Giovedì 1 ottobre un gruppo di venti ex studenti della classe 5M2 dell’anno scolastico 1975/76 si è ritrovato all’Itis “Giulio Riva” di Saronno per celebrare il 50° anniversario del diploma di perito meccanico.

Ad accoglierli nell’aula magna è stata la dirigente scolastica Monica Zonca. Accompagnati dalla professoressa Nicoletta Biscella, gli ex studenti hanno poi visitato il laboratorio di macchine utensili, ritrovando gli stessi torni e le stesse fresatrici sui quali, mezzo secolo fa, avevano imparato i primi rudimenti della futura professione, non senza qualche piccolo guaio da studenti.

La visita è proseguita nell’aula Cad, che negli anni ha preso il posto della vecchia aula con i tecnigrafi, dove i disegni tecnici venivano realizzati interamente a mano. Un confronto tra passato e presente che ha permesso al gruppo di scoprire anche quanto sia cambiato il Riva, oggi caratterizzato da un’offerta formativa molto più ampia rispetto alle specializzazioni in meccanica ed elettrotecnica disponibili all’epoca.

Non sono mancati i ricordi degli anni Settanta e degli esami di maturità. In particolare è riemerso un episodio singolare proprio del 1976: la prova di italiano venne rinviata dopo che una telefonata anonima aveva portato all’apertura anticipata della cassaforte contenente le tracce dei temi, rendendole così note prima dell’esame.

Terminata la visita a scuola, la rimpatriata è proseguita in un agriturismo di Bregnano. Tra fotografie, aneddoti e ricordi, gli ex compagni hanno dedicato un pensiero anche alle persone che non ci sono più, ricordando in particolare i quattro compagni Silvano, Piero, Silvio e Claudio e don Germano, definito dal gruppo “un vero amico e maestro di vita”.

Oggi sono pensionati, molti sono diventati nonni e ognuno porta con sé mezzo secolo di esperienze personali e professionali. A distanza di cinquant’anni, però, lo spirito della 5M2 sembra essere rimasto quello di allora. Tanto che la giornata si è conclusa con una nuova promessa: ritrovarsi ancora il prossimo anno, questa volta per festeggiare insieme i 70 anni.

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