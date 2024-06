SARONNO – “E’ arrivata l’antenna da 34 metri davanti al Parco Lura mentre la installano noi siamo ancora in attesa della risposta del sindaco e dell’Amministrazione alla nostra petizione con 300 firme dello scorso 16 maggio“.

Oggi, martedì 4 giugno, operai al lavoro in via Venezia per l’installazione della torre da 34 metri della stazione radio base alle porte della Cassina Ferrara.

Nell’ultimo mese, appena partito il cantiere per la realizzazione della base, i residenti di sono mobilitati chiedendo i documenti relativi all’installazione all’Amministrazione (“sono arrivati venerdì scorso a 40 giorni dalla richiesta” spiegano) e con una petizione.

Protocollata lo scorso 16 maggio con 300 firme il documento non ha ancora avuto una risposta. “Riteniamo che la realizzazione della stazione radiobase leda i nostri diritti, primo tra tutti il diritto alla salute ed il diritto alla nostra integrità fisica” si legge nel testo. Sono diversi gli aspetti affrontati dai saronnesi nella loro richiesta di sospendere “un’opera considerata gravemente pregiudizievole” che per giunta si trova a poca distanza da un asilo e all’ingresso del Parco Lura, con un forte impatto paesaggistico. “L’installazione è stata autorizzata su terreno privato, senza che siano stati prima individuati siti alternativi idonei a ridurre al minimo possibile l’esposizione della popolazione residente alle radiazioni elettromagnetiche. E non si è tenuto conto dell’impatto paesaggistico, per un ripetitore che sorge in una zona verde e residenziale. Indubbia è la svalutazione delle abitazioni situate nelle circostanze della stazione radiomobile”.

Alla luce di queste considerazioni la richiesta dei 300 residenti è semplice “che gli organi competenti sospendano immediatamente la realizzazione della stazione radiobase in Saronno via Venezia”.

La missiva è stata indirizzata al sindaco Augusto Airoldi come delegato del Comune, ad Arpa Lombardia dipartimento di Varese ed Ats Insubria.

