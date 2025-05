SARONNO – Attimi di apprensione nella tarda mattinata di domenica 11 maggio, quando una motocicletta ha preso fuoco in via Miola, nei pressi della rotatoria all’incrocio con via Marconi e via Roma. L’allarme è scattato attorno alle 11.45. Il conducente del mezzo, accorgendosi di un malfunzionamento, ha accostato e si è allontanato mettendosi a distanza di sicurezza. In pochi istanti, la moto è stata avvolta dalle fiamme, sotto gli occhi di diversi passanti che hanno subito allertato i vigili del fuoco.

Le prime fasi dello spegnimento sono state gestite con un estintore, in attesa dell’arrivo dei pompieri, che hanno poi completato l’intervento. Nessuna persona è rimasta ferita.

Per motivi di sicurezza, il tratto nord di via Miola è rimasto temporaneamente chiuso al traffico a causa della presenza del mezzo incendiato. Si sono registrati alcuni rallentamenti nelle vie adiacenti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

