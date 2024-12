SARONNO – Il 21 dicembre si è concluso con grande successo l’ultimo allenamento dell’anno per gli atleti dell’Unione Sportiva Saronno Rugby Asd. Un evento speciale, reso ancora più indimenticabile grazie al tradizionale terzo tempo natalizio, organizzato con il prezioso contributo delle famiglie dei giovani rugbisti.

L’iniziativa è stata un’occasione unica per riunire i ragazzi dai 4 ai 15 anni, coinvolgendo sia i più piccoli del minirugby che i juniores in un momento di condivisione e festa. Il campo di allenamento si è trasformato in un luogo di allegria e spirito natalizio, dove atleti, famiglie e allenatori hanno celebrato insieme la chiusura dell’anno sportivo.

(foto dal profilo Facebook dell’Unione Sportiva Saronno Rugby Asd)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti