SARONNO – La nebbia non si è limitata alle zone di campagna o ai tratti periferici, ma questa mattina ha avvolto anche il centro città, regalando uno scenario insolito per Saronno. Il banco compatto era ben visibile tra piazze e vie centrali, con una coltre fitta che ha reso i contorni degli edifici sfumati e i rumori più lontani del solito.

Un’atmosfera ovattata che ha accompagnato il risveglio di molti cittadini e che, a differenza di altre giornate simili, non si è dissolta rapidamente. La nebbia è rimasta presente anche alle 9, creando scorci suggestivi immortalati negli scatti della fotogallery, tra luci soffuse, strade semideserte e sagome che emergevano lentamente dal grigio.

La stessa situazione si è registrata anche a Solaro, dove il nebbione ha ridotto la visibilità nelle prime ore della mattinata, accentuando il contrasto tra le aree verdi e il tessuto urbano soprattutto lungo la Saronno-Monza.

Dal punto di vista meteorologico, nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento, con attenuazione della nebbia e cieli più aperti soprattutto nel pomeriggio.

