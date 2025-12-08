SARONNO – La carrozza dorata di Cenerentola ha trasformato il centro cittadino in un grande palcoscenico a cielo aperto nel pomeriggio di domenica 7 dicembre, conquistando bambini e famiglie con un evento capace di unire fiaba e atmosfera natalizia. Dalle 15.30, con partenza da piazza Libertà, la parata ha attraversato le vie dello shopping tra selfie e occhi pieni di meraviglia.

Accanto alla principessa, il Cocchiere e la fata Smemorina hanno animato il percorso con sorrisi, piccoli sketch e momenti dedicati ai più piccoli, che hanno potuto avvicinarsi alla carrozza, salutare Cenerentola e scattare foto ricordo. Lungo il tragitto, la folla ha seguito passo dopo passo la sfilata, creando un abbraccio continuo intorno al corteo fiabesco. Per la principessa non è mancato anche uno scatto con la sindaca Ilaria Pagani.

Un’iniziativa pensata per regalare magia al Natale saronnese, richiamando in centro tante famiglie e contribuendo a rendere il pomeriggio un’occasione di festa condivisa, tra luci, musica, costumi scintillanti e l’entusiasmo dei bambini.

(foto di Armando Iannone)

